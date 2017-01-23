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Охраннику «Газпрома» вернули 200 тысяч рублей за украденный унитаз
У охранника «Газпрома» мигранты украли унитаз стоимостью 200 тысяч рублей. Однако уголовное дело возбуждено не будет в связи с «примирением сторон». Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на LIFE.
«Вынесен отказ о возбуждении уголовного дела из-за примирения сторон, а также из-за отказа потерпевшего от претензий к подозреваемым», — рассказал источник портала.
Как отмечается в материале, мигранты, проводившие ремонтные работы в квартире сотрудника компании, добровольно вернули деньги за украденную сантехнику. Инцидент произошел в новостройке в поселении Сосенское в Новомосковском административном округе Москвы. Случай с кражей унитаза за 200 тысяч рублей прокомментировал депутат Госдумы Валерий Рашкин. Он заявил, что тот факт, что сотрудник службы безопасности «Газпрома» может позволить себе сантехнику за такую сумму, «вызывает только ненависть у граждан». Парламентарий призвал правоохранительные органы расследовать случай.
25 октября 2016 года уборщица компании «Газпром» также стала жертвой грабителей. Преступники украли у сотрудницы компании из автомобиля Mitsubishi Outlander сумку Dior за 300 тысяч рублей. Уголовное дело было закрыто из-за отсутствия подозреваемых. В компании Dior, в свою очередь, заявили, что украденное изделие стоит 1,5 миллиона рублей.
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