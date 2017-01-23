Охраннику «Газпрома» вернули 200 тысяч рублей за украденный унитаз

У охранника «Газпрома» мигранты украли унитаз стоимостью 200 тысяч рублей. Однако уголовное дело возбуждено не будет в связи с «примирением сторон». Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на LIFE

«Вынесен отказ о возбуждении уголовного дела из-за примирения сторон, а также из-за отказа потерпевшего от претензий к подозреваемым», — рассказал источник портала.

Как отмечается в материале, мигранты, проводившие ремонтные работы в квартире сотрудника компании, добровольно вернули деньги за украденную сантехнику. Инцидент произошел в новостройке в поселении Сосенское в Новомосковском административном округе Москвы. Случай с кражей унитаза за 200 тысяч рублей прокомментировал депутат Госдумы Валерий Рашкин . Он заявил, что тот факт, что сотрудник службы безопасности «Газпрома» может позволить себе сантехнику за такую сумму, «вызывает только ненависть у граждан». Парламентарий призвал правоохранительные органы расследовать случай.

25 октября 2016 года уборщица компании «Газпром» также стала жертвой грабителей. Преступники украли у сотрудницы компании из автомобиля Mitsubishi Outlander сумку Dior за 300 тысяч рублей. Уголовное дело было закрыто из-за отсутствия подозреваемых. В компании Dior, в свою очередь, заявили, что украденное изделие стоит 1,5 миллиона рублей.