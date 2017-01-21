Московские полицейские обезвредили преступника, угрожавшего им гранатой

Сотрудники московской полиции ликвидировали при задержании подозреваемого в покушении на бизнесмена, так как он угрожал правоохранителям гранатой.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД.

«Двадцать первого января на Щёлковском шоссе, при задержании подозреваемого, он оказал сопротивлении оперативникам и бойцам Росгвардии, угрожал предметом, похожим на гранату. Полицейские были вынуждены применить табельное огнестрельное оружие, в результате чего злоумышленник получил ранение, от которого скончался», — говорится в сообщении.

Вечером 18 января неизвестные совершили не менее одного выстрела в водителя автомобиля марки Lexus на Шмитовском проезде, после чего скрылись. Мужчина 1971 года рождения с огнестрельным ранением доставлен в одно из медицинских учреждений города.

По факту покушения на убийство возбуждено уголовное дело.

Впоследствии правоохранителям удалось обнаружить автомобиль подозреваемых.