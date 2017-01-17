«Миссис Европу» ограбили на севере Москвы

Преступник украл фары с Porsche Panamera, который принадлежит Анастасии Домашовой, завоевавшей титул "Миссис Европа Интернешнл" в 2012 году, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на РЕН ТВ

Автомобиль находился на охраняемой парковке рядом с элитным жилым домом на Хорошевском шоссе, что не помешало злоумышленнику украсть фары.

Возбуждено уголовное дело. Полиция устанавливает личность подозреваемого.