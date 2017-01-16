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В Чечне возбудили первое дело по статье о недонесении из «пакета Яровой»
Фото: Антон Белицкий / Globallookpress.com
Первое уголовное дело по статье из так называемого «пакета Яровой» было возбуждено в Чечне. По версии следователей, Асхаб Хизриев не сообщил в правоохранительные органы о планах своего знакомого Фарида Сафина отправиться в Сирии на войну. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на РИА Новости.
Как говорится в публикации, Сафин был задержан сотрудниками правоохранительных органов при попытке уехать в арабскую республику. Хизриеву грозит до года тюремного заключения. Расследованием инцидента занялась прокуратура.
7 июля 2016 года российский президент Владимир Путин подписал пакет антитеррористических законов, получивший название «пакет Яровой». Помимо ужесточения наказаний за терроризм и экстремизм, в уголовный кодекс также была возвращена статья о «Несообщении о преступлении».
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