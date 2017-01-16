Осужденный за убийство жителей Чечни Сергей Аракчеев вышел по УДО

По данным собеседника издания, Аракчеев вышел по условно-досрочному освобождению (УДО) из колонии в Нижнем Новгороде 16 декабря 2016 года. По словам друзей осужденного, освобождение скрывали, опасаясь за жизнь мужчины. Сейчас бывший лейтенант находится за пределами России.

Аракчеев и старший лейтенант Евгений Худяков проходили по делу об убийстве трех жителей чеченского села Лаха-Варанды в январе 2003 года. Свою вину они отрицали, а коллегия присяжных два раза выносила офицерам оправдательные вердикты. В 2007-м их все же приговорили к 15 и 17 годам лишения свободы соответственно. Худяков с января 2008 года находится в федеральном розыске.