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Из московского банка похитили около 20 млн рублей
Из хранилища «Булгар банка» на Пятницкой улице неизвестные похитили около 20 млн рублей, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на ТАСС.
По данным агентства, преступление было совершено в период с 31 декабря прошлого года, однако пропажу денег заметили только 10 января. В пресс-службе московской полиции подтвердили информацию о поступлении заявления от замруководителя операционного офиса «Булгар банка».
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
Головной офис «Булгар банка» располагается в Ярославле. В конце декабря СМИ сообщали, что «Булгар банк» начал испытывать проблемы с ликвидностью. Клиенты жаловались, что в отделениях кредитной организации невозможно снять деньги.
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