Из московского банка похитили около 20 млн рублей

Из хранилища « Булгар банка » на Пятницкой улице неизвестные похитили около 20 млн рублей, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на ТАСС

По данным агентства, преступление было совершено в период с 31 декабря прошлого года, однако пропажу денег заметили только 10 января. В пресс-службе московской полиции подтвердили информацию о поступлении заявления от замруководителя операционного офиса «Булгар банка».

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Головной офис «Булгар банка» располагается в Ярославле. В конце декабря СМИ сообщали, что «Булгар банк» начал испытывать проблемы с ликвидностью. Клиенты жаловались, что в отделениях кредитной организации невозможно снять деньги.