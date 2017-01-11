Захарова отвела Обаме девять дней на разрушение мира

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Фейсбуке прокомментировала деятельность администрации действующего президента США Барака Обамы. Она заявила, что опасается действий правительства в оставшиеся девять дней его президентства, сообщают Рамблер/новости.

По ее словам, Вашингтон в последние дни совершает бессмысленные, но вредоносные действия.

«Каждый день читаю новости из Вашингтона: новые санкции в отношении России, поставка ПЗРК сирийским головорезам, совершенно бессмысленные, но вредоносные действия по всем направлениям внешней политики. Бог сотворил мир за 7 дней. У Администрации Обамы на 2 дня больше, чтобы его разрушить», - написала Захарова.

В понедельник Минфин США ввел санкции в отношении пяти граждан РФ, включая председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина.

30 декабря администрация Обамы ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физлиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за «вмешательство в выборы».