Ангарский маньяк признался еще в 60 убийствах

Бывший милиционер из Ангарска Михаил Попков признался еще в 60 убийствах женщин, совершенных с 1992 по 2007 годы.

Об этом информирует "Восточно-Сибирская правда". По ее данным, 50-летний злоумышленник продолжает признаваться все в новых преступлениях, поэтому до сих пор находится в СИЗО.

Информационное агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления СК по Иркутской области уточняет, что маньяку, осужденному на пожизненное заключение за убийство 22 женщин, предъявлено обвинение еще в 25 таких преступлениях. Таким образом, в настоящее время ему предъявлено обвинение в 47 убийствах.

Напомним, эти страшные преступления, в которых обвиняют преступника, происходили в Ангарске с 1994-го года по 2000-й. В городе находили тела женщин с признаками насильственной смерти. Чтобы найти серийного маньяка, были опрошены около тридцати тысяч человек. На его след удалось выйти благодаря обнаруженным на некоторых местах преступления следов от колес автомобиля "Нива". Серийный маньяк был задержан в 2012 году во Владивостоке. Как выяснилось, своих жертв он располагал к себе, благодаря форме полицейского. Преступник насиловал их и убивал с особой жестокостью. Спасти удалось только двоим женщинам.