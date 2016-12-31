СМИ: в Пенсильвании застрелен полицейский

Сотрудник полиции американского штата Пенсильвания был застрелен в пятницу, подозреваемого в этом преступлении разыскивают. Об этом сообщила телекомпания Fox News.

Как она отмечает, по данным властей, ответственность за смерть стража порядка несет 32-летний Джейсон Робинсон Правоохранительные органы считают, что он вооружен и опасен. В операции с целью задержания мужчины участвуют десятки сотрудников полиции, в ней задействован вертолет.

О возможных мотивах Робинсона пока ничего не сообщается. Имя убитого блюстителя закона не разглашается.

В США в последние месяцы уделяют особое внимание безопасности полицейских. Это связано с тем, что в стране в этом году произошел целый ряд резонансных убийств представителей правоохранительных органов.