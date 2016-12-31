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СМИ: в Пенсильвании застрелен полицейский
Сотрудник полиции американского штата Пенсильвания был застрелен в пятницу, подозреваемого в этом преступлении разыскивают. Об этом сообщила телекомпания Fox News.
Как она отмечает, по данным властей, ответственность за смерть стража порядка несет 32-летний Джейсон Робинсон. Правоохранительные органы считают, что он вооружен и опасен. В операции с целью задержания мужчины участвуют десятки сотрудников полиции, в ней задействован вертолет.
О возможных мотивах Робинсона пока ничего не сообщается. Имя убитого блюстителя закона не разглашается.
В США в последние месяцы уделяют особое внимание безопасности полицейских. Это связано с тем, что в стране в этом году произошел целый ряд резонансных убийств представителей правоохранительных органов.
7 июля афроамериканец Мика Хавьер Джонсон открыл огонь во время демонстрации в Далласе (штат Техас). В результате были убиты пять полицейских, ранения получили семь их коллег и два гражданских лица. 17 июля в Батон-Руже (штат Луизиана) темнокожий Гэвин Лонг, ранее служивший в Корпусе морской пехоты США, застрелил трех стражей порядка и еще трех ранил. В ночь на 1 ноября в Де-Мойне (штат Айова) местный житель Скотт Майкл Грин застрелил двух полицейских.
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