В Дагестане задержаны готовившие теракты в Москве боевики

По данным ФСБ, семь боевиков намеревались совершить серию терактов на территории московского региона.

«Террористические атаки боевики готовили по прямому указанию находящегося в Сирии эмиссара МТО «ИГ», - отмечается в сообщении.

Отмечается, что в ходе обысков в квартирах задержанных правоохранители изъяли большое количество огнестрельного оружия и средств поражения, а также компоненты к самодельным взрывным устройствам.