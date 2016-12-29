В Дагестане задержаны готовившие теракты в Москве боевики
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Рамблер/новости

В Дагестане задержаны готовившие теракты в Москве боевики

В Дагестане задержаны готовившие теракты в Москве боевики
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Федеральная служба безопасности сообщила о задержании в Дагестане членов законспирированной группы сторонников запрещенной на территории РФ международной террористической организации «Исламское государство», сообщают Рамблер/новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.
По данным ФСБ, семь боевиков намеревались совершить серию терактов на территории московского региона.
«Террористические атаки боевики готовили по прямому указанию находящегося в Сирии эмиссара МТО «ИГ», - отмечается в сообщении.
Отмечается, что в ходе обысков в квартирах задержанных правоохранители изъяли большое количество огнестрельного оружия и средств поражения, а также компоненты к самодельным взрывным устройствам.
По данным РИА Новости, задержанные планировали теракты во время новогодних праздников. Источник агентства отметил, что число фигурантов дела может вырасти.
Махачкала Москва Происшествия
Исламское государство ФСБ
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