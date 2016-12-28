Франция экстрадировала в Россию контрабандиста Молоко

Франция экстрадировала в Россию контрабандиста Станислава Молоко, который обвиняется в незаконной перевозке кокаина весом около 10 кг. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на официального представителя Генпрокуратуры России Александра Куренного.

«28 декабря по требованию Генеральной прокуратуры Российской Федерации компетентные органы Французской Республики экстрадировали в Россию гражданина Российской Федерации Станислава Молоко», — заявил Куренной.

Согласно версии следствия, Молоко в сговоре с другими лицами пытался провести кокаин из Венесуэлы в Россию внутри мебели. Груз прошёл таможню в санкт-петербургском аэропорту Пулково, однако при выезде с таможенного склада Молоко был задержан сотрудниками ФСБ.