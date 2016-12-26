СК назвал мотив убийства 12-летней девочки в Москве

Следствие просит арестовать 21-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве 12-летней девочки в Москве. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст.105 УК РФ (убийство малолетней). Сообщается, что мужчина убил школьницу из чувства ревности и мести к родственнице потерпевшей, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на официальный сайт СК РФ.

Ранее сообщалось, что днем в субботу, 24 декабря, на улице Ферганской в квартире одного из жилых домов было обнаружено тело 12-летней девочки с колото-резаными ранениями. По подозрению в убийстве задержан 21-летний сожитель родственницы потерпевшей.

Сегодня следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование продолжается.