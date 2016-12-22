Караулову признали виновной

Такое решение вынес Московский окружной военный суд.

Прокурор просил для Карауловой пять лет лишения свободы.

Накануне в суде, выступая с последним словом, бывшая студентка МГУ Варвара Караулова, назвала свою попытку сбежать к террористам большой ошибкой. Подсудимая отметила, что не собиралась участвовать в боевых действиях. Она объяснила, что была «слишком правильной отличницей», взбунтовалась, ее «прорвало», поэтому она решила сбежать к любимому человеку.

Караулова находится в следственном изоляторе с конца октября 2015 года. Ее обвиняют в попытке примкнуть к запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».

В мае 2015 года девушка улетела в Стамбул, откуда планировала попасть на территорию Сирии. Но при попытке перейти границу турецкие полицейские задержали Караулову. Девушку переправили обратно в Москву.