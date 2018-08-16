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Дайвер сделал селфи с гигантским китом
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Дайвер сделал селфи с гигантским китом 

Рамблер 16 августа 2018
Дайвер Адам Стерн снял селфи с гигантским китом недалеко от побережья Нукуалофа, Тонга.
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