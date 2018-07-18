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Если бы ваша кошка вела себя как человек
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Если бы ваша кошка вела себя как человек 

Рамблер 18 июля 2018
Все мы знаем, что нет ничего более умилительного, чем котики.
1/10  Водитель вашего автомобиля.
Фото:
2/10  Идем по навигатору.
Фото:
3/10  Интересное чтиво.
Фото:
4/10  Интенсивная стирка.
Фото:
5/10  Поход на работу.
Фото:
6/10  Уроки труда прошли не даром.
Фото:
7/10  Лучший массаж.
Фото:
8/10  Помоет за вас посуду.
Фото:
9/10  Интенсивная уборка.
Фото:
10/10  Это маникюр или педикюр?
Фото:
Представьте на секунду, что ваша кошка начала помогать по дому, ходить на работу и читать книжки. Почти как человек.
Именно так бы и выглядел ваш питомец во время выполнения домашних дел.
Конечно, о таком можно только мечтать. Но даже если ваша кошка еще не освоила фэншуй и уборку, она все равно приносит пользу.
К примеру, у владельцев кошек снижен риск сердечного приступа на 30% по сравнению с людьми, у которых нет хвостатых питомцев. Также кошки снимают стресс и могут составить вам компанию дома. С ними не нужно гулять, в отличие от собак. Если вы часто злитесь, то кошка может вам помочь. Есть мнение, что хвостатые умеют поглощать негативную энергию и принимать ее на себя, тем самым спасая вас от дурного настроения и мыслей. Можете самостоятельно устроить себе кототерапию, устроившись дома поудобнее и положив на себя кота.
Все мы знаем, что нет ничего более умилительного, чем котятки. И, судя по всему, по хозяйству они тоже могли бы хорошо справляться.
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