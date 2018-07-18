Если бы ваша кошка вела себя как человек

Все мы знаем, что нет ничего более умилительного, чем котики.

Представьте на секунду, что ваша кошка начала помогать по дому, ходить на работу и читать книжки. Почти как человек.

Именно так бы и выглядел ваш питомец во время выполнения домашних дел.

Конечно, о таком можно только мечтать. Но даже если ваша кошка еще не освоила фэншуй и уборку, она все равно приносит пользу.

К примеру, у владельцев кошек снижен риск сердечного приступа на 30% по сравнению с людьми, у которых нет хвостатых питомцев. Также кошки снимают стресс и могут составить вам компанию дома. С ними не нужно гулять, в отличие от собак. Если вы часто злитесь, то кошка может вам помочь. Есть мнение, что хвостатые умеют поглощать негативную энергию и принимать ее на себя, тем самым спасая вас от дурного настроения и мыслей. Можете самостоятельно устроить себе кототерапию, устроившись дома поудобнее и положив на себя кота.

Все мы знаем, что нет ничего более умилительного, чем котятки. И, судя по всему, по хозяйству они тоже могли бы хорошо справляться.