Если бы ваша кошка вела себя как человек 

Представьте на секунду, что ваша кошка начала помогать по дому, ходить на работу и читать книжки. Почти как человек.
Именно так бы и выглядел ваш питомец во время выполнения домашних дел.
Конечно, о таком можно только мечтать. Но даже если ваша кошка еще не освоила фэншуй и уборку, она все равно приносит пользу.
К примеру, у владельцев кошек снижен риск сердечного приступа на 30% по сравнению с людьми, у которых нет хвостатых питомцев. Также кошки снимают стресс и могут составить вам компанию дома. С ними не нужно гулять, в отличие от собак. Если вы часто злитесь, то кошка может вам помочь. Есть мнение, что хвостатые умеют поглощать негативную энергию и принимать ее на себя, тем самым спасая вас от дурного настроения и мыслей. Можете самостоятельно устроить себе кототерапию, устроившись дома поудобнее и положив на себя кота.
Все мы знаем, что нет ничего более умилительного, чем котятки. И, судя по всему, по хозяйству они тоже могли бы хорошо справляться.