Британия нашла выход из расставленной Москвой ловушки

Британские спецслужбы нашли выход из расставленной Москвой ловушки

Необходимо отдать должное Кремлю, который на примере футбольного чемпионата продемонстрировал новый уровень своего всемогущества и изощренности, в результате успешно посадив в лужу свободный мир, предсказывавший масштабный провал мундиаля сразу по всем направлениям.

Сначала выяснилось, что Москва запустила турбо-режим своей эффективности для организационной стороны мероприятия — и добилась если не безупречной, то впечатляющей гладкости процесса.

Инфраструктура построена, все элементы чемпионатной машины — от медиацентров для журналистов до дополнительных поездов и бесплатных билетов для болельщиков — функционируют, коммунальные службы приведены в режим полной боевой готовности, беспрерывно обеспечивая максимально презентабельный вид городов, причастных к чемпионату.

На улицы городов выпустили тысячи подготовленных агентов, известных под общим позывным «волонтеры», которые помогают сопровождению всех процессов.

Полное же перечисление задействованных в обеспечении работы чемпионата служб, систем и структур заняло бы слишком большого времени и требует отдельного рассмотрения.

Но этого оказалось недостаточно.

В конце концов, тоталитарные режимы действительно обладают определенным потенциалом организационной и управленческой эффективности, что и позволяет им создавать картинки их достижений и успехов, за которыми скрывается угнетающая действительность.

Однако на этот раз Кремль пошел еще дальше. Ему показалось мало формального организационного успеха чемпионата, и он решил залезть в душу свободного мира, обеспечив такой трудно улавливаемый формально феномен как «атмосфера праздника».

С этой целью на улицы российских городов были выпущены десятки тысяч андроидов, запрограммированных на демонстрацию дружелюбия, радушия, благополучия и тому подобных эмоций приехавшим в страну иностранцам.

Беспрецедентная операция по запудриванию мозгов обернулась для Кремля масштабным успехом, который еще потребует вдумчивого и глубокого разбора спецслужбами свободного мира.

Однако и этого показалось мало.

На пике успеха и финишной прямой чемпионата, когда казалось, что Кремль достиг всех поставленных целей, он нанес еще один удар, которого никто не мог ожидать: практически одномоментно было проведено сразу несколько спецопераций по дискредитации основных оппонентов Москвы.

Масштабы и сложность организованных провокаций способны внушить легковерным людям священный ужас и могут навести их на мысль о том, что тоталитарный строй поставил себе на службу сверхъестественные силы.

Первой жертвой по уже сложившейся традиции стала Украина

В результате сложной комбинации с задействованием двойных и тройных агентов, активизацией «спящих ячеек» сразу в нескольких странах, в частности в Хорватии , и использованием вслепую недалеких граждан был инициирован скандал вокруг лозунга «Слава Украине!» и страницы ФИФА в Фейсбуке, а последующий резонанс выставил Украину в самом неприглядном свете как страну инфантильных идиотов.

Причем имидж страны пострадал как среди влиятельных международных организаций (таких как те же ФИФА и Фейсбук), так и у широкой публики, поскольку информация о произошедшем разошлась весьма широко.

Далее удар был нанесен по внутреннему сопротивлению — по российской оппозиции. Агент ольгинской «фабрики троллей», ставший известным под ником «Тео», разместил хвалебный видеоролик о России как хозяйке чемпионата, снятый в павильонах «Мосфильма». Столь агрессивная пропаганда спровоцировала справедливо-острую реакцию со стороны некоторых российских оппозиционеров, которые, однако, не учли, что «Тео» позиционирует себя несовершеннолетним — семнадцатилетним подростком.

В результате некоторые комментарии были восприняты — и растиражированы враждебной пропагандой — как недопустимые, в частности заявление, что «карма достанет» «Тео» с пожеланием, чтобы это произошло «чем раньше, тем лучше».

Это позволило развернуть кампанию травли российской оппозиции, причем в англоязычном интернете и якобы от лица иностранцев, которые, в частности, стали насмехаться, заявляя, что понимают теперь, почему у той рейтинг в России не превышает двух процентов.

Обстоятельства произошедшего еще требуют дополнительной проверки. Нельзя исключать, что высказывания, послужившие причиной скандала, были не спонтанной реакцией на провокацию Кей-Джи-Би, а продуманным и санкционированным шагом двойного агента, внедренного в ряды российской оппозиции.

Как бы то ни было, в обоих случаях итогом стало то, что дискредитация оппонентов режима была перенесена с внутрироссийского уровня на международный.

Причем изощренность реализованных комбинаций обеспечила серьезный информационный резонанс и широкий охват именно иностранной аудитории, которая до этого зачастую вообще не была посвящена в данные темы или видела происходящее в принципиально ином — истинном — свете.

Если внутренняя пропаганда (ака «киселевщина») сделала свое черное дело и спасение большей части населения России представляется делом безнадежным, то столь умелый спецслужбистско-пропагандистский удар в самое сердце свободного мира обнажает качественно новый уровень угроз.

Ситуация усугубляется тем, что для реализации описанных операций необходимо обладать технологиями, которые выглядят настолько продвинутыми, что кажутся просто невозможными на современном уровне развития, это в результате добавляет репутации Москвы черты едва ли не сверхъестественного могущества.

А это в свою очередь порождает ряд дополнительных угроз и проблем, самой малой из которых является обидное ржание, доносящееся из России.

С другой стороны, нельзя не отдать должного отечественным — британским — спецслужбам, которые пресекли уже полностью подготовленную Кремлем и готовую к запуску провокацию, призванную выставить на посмешище британские власти, отказавшиеся ехать на чемпионат из-за недопустимого поведения России.

Отсутствие первых лиц государства на финале чемпионата, если бы туда вышла английская сборная, выглядело бы удручающе в первую очередь для самого Туманного Альбиона.

К счастью, британские спецслужбы остаются среди лучших специальных ведомств мира. В результате ими был найден и реализован простой и элегантный выход из расставленной Москвой ловушки.

Правда, проблему обидного ржания над оппонентами доносящегося из России это почему-то не решило.