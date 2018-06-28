Психоз или порча: почему авиапассажиры устраивают дебоши

Неадекватные путешественники скандалят в самолётах по всему миру

Пассажирка рейса авиакомпании Spirit Airlines, который в пределах США следовал из Хьюстона в Миннеаполис , устроила на борту театр одного актёра. «Зрители», впрочем, представление не оценили. Всё началось с того, что одному пассажиру на борту судна стало плохо. По громкой связи было объявлено, что самолёт для высадки больного должен приземлиться в ближайшем городе, и в этот момент в женщину словно бесы вселились. Она начала кричать и метаться по салону как ошпаренная.

Дама размахивала кулаками и сыпала угрозами, которые сводились к тому, что за неё отомстят «братья из морской пехоты». Пассажирка носилась и кричала:

«Хотите знать, что такое ад? Я была там!».

После приземления полиция задержала скандалистку. Как выяснилось, она является ветераном боевых действий и страдает от посттравматического расстройства.

Сообщения о дебошах в самолётах появляются регулярно. Словно нахождение в замкнутом пространстве на большой высоте отпускает у людей их «внутренних бесов». Испытывают нервы стюардесс на прочность пассажиры во всем мире. Скандалы происходят в американских, европейских, азиатских и европейских авиакомпаниях.

Две недели назад пассажиры рейса авиакомпании Ryanair, следовавшего из Дублина на Ибицу, устроили беспорядки на борту. На борту подрались два десятка человек, и экипаж не смог успокоить буйных пассажиров. Воздушное судно пришлось посадить в Париже, где полиция задержала троих зачинщиков драки. Буйные пассажиры употребляли алкоголь в терминале аэропорта перед вылетом.

Неделей раньше самолет, вылетевший из Калининграда Москву вернули обратно. Причина — неадекватное поведение пассажира. Как только воздушное судно оторвалось от земли, в одном из мужчин будто черти взыграли. Он истошно кричал и ударил бортпроводника. Все попытки унять скандалиста успехом не увенчались. Командир экипажа принял решение развернуть самолёт и сесть в Калининграде. На земле к борту вызвали полицейских, но и им мужчина без боя не сдался. Он не желал покидать борт со стражами порядка, которых вызвали на место происшествие. Пассажира вывели из самолета силой.

В начале мая «отличился» пассажир рейса, летевшего из ОАЭ в Москву. Житель Новосибирска нарушал порядок, выражался нецензурной бранью и на замечания пассажиров и экипажа не реагировал. На него заведено дело о хулиганстве.

News.ru попросил экспертов поделиться мнением о причинах неадекватного поведения людей в самолётах.

Директор клиники лечения депрессий и фобий, врач-психотерапевт, психиатр Андрей Каменюкин:

Важно проводить такую четкую границу между людьми, у которых есть страх полетов и возникает аэрофобия и между теми людьми, которые начинают вести себя агрессивно. Здесь механизмы абсолютно разные. Как правило наши клиенты аэрофобы никогда себя не ведут таким образом. Их страх не приводит к агрессии. Агрессивны люди, у которых изначально есть проблемы личностного характера. У них изначально есть склонность к такому поведению. Есть какой-то триггер, который запускает эту внутреннюю готовность, и они начинают дебоширить. Кажется, что люди ведут себя так только в условиях перелета, но на самом такие люди ведут себя также и за пределами авиации. Для них такая модель поведения — это вариант нормы.

Клинический психолог Валентин Денисов-Мельников: