Голодные игры: как люди охотятся на людей

Украинские военнослужащие организовали коммерческую охоту на людей на подконтрольных Киеву территориях в Донбассе, заявил недавно начальник пресс-службы Вооруженных сил ДНР капитан Даниил Безсонов . По его словам, в 30-ой бригаде ВСУ в районе Марьинки и 93-ой бригаде в районе Докучаевска комбриги организовывают для иностранцев «сафари» — охоту на мирных жителей в зоне конфликта.

Не ясно, насколько эта информация правдива. Представители ополчения Донбасса, как и украинские военнослужащие, не раз были замечены в откровенной дезинформации в пропагандистских целях. Но исключать реальность информации, увы, не стоит: охота на людей — это не только тема для зрелищных боевиков.

Кровавый туризм

В 2016 году Дэниэль Райт (Daniel Wright) из Университета Центрального Ланкашира и его коллеги опубликовали статью, где спрогнозировали, что к 2100 году охота на людей станет популярным увлечением среди богатых жителей Земли. По их мнению, через 200 лет такой «спорт» будет транслироваться по телевидению как в фильме «Голодные игры». Для этого есть все предпосылки — в частности, растущая популярность «темного туризма», который предполагает экскурсии в концлагеря, многочисленные музеи пыток и других подобных развлечений.

Однако для перехода от «популяризации» убийства к реальной охоте на людей потребуется ещё и рост глобального неравенства между богатыми и бедными. Расслоение могут усилить дефицит чистой воды, исчезновение пищевых ресурсов и перенаселенность.

В 2014 году в СМИ просочились показания свидетелей в Международном суде ООН , среди которых — бывший известный наркодилер. По данным журналистов, они утверждали, что члены Девятого Круга — секты сатанинского культа, совершающей жертвоприношения, — охотились на детей в Бельгии Голландии , предварительно вывезенных из детских домов. Среди стрелков были якобы члены правящих кругов и кардиналы, а охота нередко организовывалась на территории Бельгийского дворца королевы Беатрикс. История имеет явный конспирологический оттенок и связана с любимой на Востоке и Западе теорией заговора глобальных элит. Однако случаи охоты на людей реальны и происходят в XXI веке. Главное здесь — отделять правду от вымысла.

США и В том же году в соцсетях появилось видео светлокожего мужчины, который с винтовкой позировал перед убитым чернокожим подростком. В посте сообщалось, что граждане Великобритании Израиля приезжают в Африку, чтобы охотиться на детей из многочисленных бедных семей, «как на кроликов». В результате расследования правоохранительные органы выяснили, что снимок был опубликован ещё в 2007 году, а затем установили личность мужчины на нём. Им оказался геолог-разведчик Брам Штраус, семья которого заявила журналистам, что фотография была постановочной, а подросток жив и невредим. Эта странная история спровоцировала бурные дискуссии в СМИ: действительно ли в Африке «состоятельные белые» охотятся на людей или все разговоры об этом — фейк, а нелегально стреляют только в львов и слонов?

А пока стороны спорили и приводили аргументы, ООН и различные правозащитные организации забили тревогу: в Африке лица с альбинизмом, а также родители детей альбиносов постоянно опасаются нападений и сознательно ограничивают свои передвижения.

Так, в африканской Малави за альбиносами идет настоящая охота: приверженцы черной магии используют их кости для изготовления амулетов — якобы приносящих богатство и удачу, кладоискатели берут их с собой в шахту в надежде на удачу, а рыбаки в море — для лучшего улова.

Hunting for humans: How Malawian albinos are murdered for their bones https://t.co/6TJcKUPljK pic.twitter.com/YBBL0KKxWu— CNN International (@cnni) 7 июня 2016 г.

Набрали по объявлению

Много шума наделала деятельность 16-летнего подростка Брогана Рафферти и друга его семьи — 52-летнего ранее судимого Ричарда Бисли. На крупнейшем в США рекламном сайте Craigslist они размещали объявления с предложением платить $300 в неделю всем желающим, кто мог бы понаблюдать за холмистыми сельхозугодиями площадью 688 акров и покормить нескольких коров, а заодно — пожить в трейлере с возможностью неограниченного лова рыбы. Кандидаты на работу тщательно проверялись — предпочтение отдавалось малообразованными и бессемейным. После того, как они приезжали на место, Ричард и Броган убивали их и закапывали в яме. Об их преступлениях стало известно после того, как 48-летнему Скотту Дэвису , раненому в руку, удалось бежать и рассказать все полиции. Более 100 человек откликнулось на объявление, но, считается, что ради забавы — охоты на людей — они застрелили из ружей и пистолетов троих.

В 2011 году некто называющий себя Морком Энсино , 28-летний безработный из штата Юта, опубликовал объявление, что позволит поохотиться на себя за $10 тысяч и будет стараться изо всех сил.

«Я быстрее индейки и умный как хряк», — так он описывал свою тактику ухода от охотников, замечая, что готов к тому, что его могут поймать в капкан или застрелить.

При этом за дополнительные две тысячи он выразил готовность уходить от погони голым. На своем сайте он публиковал тематические фотографии, где прятался в траве, за деревьями или сидел в «стратегической позе эмбриона». Связаться с ним можно было исключительно по электронной почте, поскольку он не хотел, чтобы «какой-нибудь сумасшедший пристрелил его бесплатно».

Сложно сказать, было это шуткой или нет. Но через некоторое время на сайте появилось сообщение якобы от его отца, в котором отмечалось, что его «идиот сын» мертв.