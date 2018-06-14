Первые открытые кадетские игры начались в подмосковном парке «Патриот»

Первые открытые кадетские игры среди воспитанников военных училищ начались в парке «Патриот» в подмосковной Кубинке.

Состязания игр будут включать пять конкурсов: конкурс-приветствие, интеллектуально-развивающий конкурс «Эрудит», военно-спортивный конкурс «Суворовский марш», конкурс практического мастерства «Кадетский натиск и смотр-конкурс строя и песни „Строевая выучка“.

Сергея Шойгу. — Сегодня мы даем старт новым мероприятиям — кадетским играм. Интеллектуальные и спортивные состязания позволят вам проявить характер, командный дух, узнать цену взаимовыручке. Дерзайте, побеждайте. Закаляйте силу воли, учитесь принимать нестандартные решения, ставьте перед собой новые цели, — говорится в приветствии министра обороны России

Во время творческих состязаний участники покажут свои способности в знании истории российского государства, армии и флота, воинских традиций. Участники финала открытых кадетских игр представляют команды училищ со всех военных округов, занявших призовые места в отборочном этапе.

Как отметил на открытии игр статс-секретарь — заместитель министра обороны России Николай Панков, в календарь межучилищных состязаний уже давно включены конкурсы, направленные на развитие у воспитанников интеллектуальных и творческих способностей, формирования навыков в научно-исследовательской деятельности и занятий спортом.

— В этом году участники состязаний впервые имеют возможность одновременно показать свои физические качества, знание военного дела, блеснуть эрудицией, а также продемонстрировать строевую выучку, — добавил Николай Панков. Открытые кадетские игры продлятся до 16 июня, в этот день состоится церемония закрытия и награждения победителей соревнований.