Юлия Ковальчук и другие звезды на 25-летии World Class 

Кто: Юлия Ковальчук, Маша Цигаль, Дмитрий Дюжев, Антон Комолов, Артем Ткаченко, Александра Ребенок, Ксения Лукаш и многие другие.
Что: 25-летие фитнес-сети World Class и торжественное закрытие XVIII Игр World Class имени Дмитрия Жирнова.
Где: Пространство TESLA.PLACE, Москва.
Когда: 12.06.2018.
Люди говорят: В мультимедийном пространстве TESLA.PLACE фитнес-сеть World Class отпраздновала 25-летие и торжественное закрытие XVIII Игр World Class имени Дмитрия Жирнова. Всех гостей приветствовала основатель бренда Ольга Слуцкер и лично наградила всех сотрудников, проработавших в компании 25 лет с момента её основания. После для гостей выступили Лигалайз, Миша Марвин, KAN, MC Doni, Дана Соколова, Natan и Тимати.
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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/yuliya-kovalchuk-i-drugie-zvezdy-na-25-letii-world-class/