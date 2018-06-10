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СМИ: не менее 10 человек погибли в перестрелке на севере Голливуда
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СМИ: не менее 10 человек погибли в перестрелке на севере Голливуда 

Пятый канал 10 июня 2018
Фото: Пятый канал
BREAKING NEWS: Reports of a mass shooting at a house party in north Hollywood, Los Angeles with at least 10 victims. Police are searching for a black male. DEVELOPING More info soon…
— BNL NEWS (@BreakingNLive) 10 июня 2018 г.
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