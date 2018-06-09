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Рулетка и покер под запретом: зауральская прокуратура закрыла три сайта с азартными играми
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Рулетка и покер под запретом: зауральская прокуратура закрыла три сайта с азартными играми 

45.ru 9 июня 2018
Фото: 45.ru
Сайты станут недоступными по решению суда
В Целинном районе прокуратура мониторила интернет и нашла три сайта с азартными играми. Посетителям предлагали «Рулетку», «Покер», «Блек-джек» и «Игровые автоматы» на выбор. Играть можно было онлайн и через программу на компьютере, пока суд не рассмотрел иск надзорного ведомства.
— На сайтах размещены ссылки для загрузки на персональный компьютер программного обеспечения, правила проведения азартных игр, способы введения и выведения денежных средств со счета игрока при помощи банковских карт и платёжных систем. Законом предусмотрен запрет на организацию азартных игр, — сообщает пресс-служба прокуратуры Курганской области.
Требования прокурора судом удовлетворены, информация признана запрещённой к распространению.
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