В школе №1353 прошла военно-спортивная игра «Зарничка»

В честь 73-летия Великой Победы в школе №1353 имени генерала Д. Ф. Алексеева Зеленограда была проведена военно-спортивная игра «Зарничка», в которой приняли участие 12 отрядов.

Среди участников игры было 9 отрядов из числа учащихся 3 классов, отряд будущих кадетов, отряд педагогов и отряд родителей. Всего в игре приняли участие 384 человека. Участников игры приветствовали ветераны, ребята из штаба «Зарничка», кадеты и бойцы пейнтбольного клуба «Полигон-М».

Под гимн РФ знаменная группа кадетов вынесла Знамя Победы. Парад самокатчиков с яркими флагами отрядов под звуки песни «День Победы!» обозначил торжественность момента.

После сдачи рапортов о готовности отрядов к игре, получения секретных пакетов участники игры сделали марш-бросок. Следуя по этапам игры, они преодолели: переправу через болото, буреломы и «волчьи ямы»; переправились на «байдарках» по условно бурной реке; преодолели полосу препятствий; сумели без потерь проложить тропу через «минное поле» и «мины-растяжки»; кадеты, родители и педагоги показали навык разборки и сборки автомата Калашникова.

Всем участникам игры удалось: поразить мишени на полигоне пейнтбольного тира; забросать гранатами вражеский дот; с помощью шифровального «ключа» прочитать крылатые фразы о подвигах героев в ВОВ; отыскать на местности «раненых», транспортировать их в военно-полевой госпиталь на носилках и выполнить задания по оказанию помощи раненым.

Самые маленькие успешно справились с задачей на этапе «Игрушка бывает опасной». Обнаружив и доставив секретное оружие с победными криками «Ура!» в штаб игры, участники отправились в военно-полевую кухню. После сытного обеда на привале прозвучали песни военных лет.

В торжественной обстановке за участие в параде кадетского движения лучшим ученикам кадетского класса были вручены их первые награды — памятные значки. Завершилась игра праздничным салютом в честь 73-й годовщины со дня Великой Победы. Боевые листки оформлялись спецкорами в виде видеофильмов, презентаций и фронтовых газет.

Фото: ГБОУ «Школа №1353»