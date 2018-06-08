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В «Заповеднике Пушкинских игр» Дворца пионеров прошла познавательная игровая программа по мотивам произведений А. С. Пушкина
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В «Заповеднике Пушкинских игр» Дворца пионеров прошла познавательная игровая программа по мотивам произведений А. С. Пушкина 

Вестник района Гагаринский 8 июня 2018
Фото: Вестник района Гагаринский
7 июня 2018 года в парковой зоне Московского Дворца пионеров на Воробьёвых горах прошла познавательная игровая программа по мотивам произведений А. С. Пушкина «Заповедник Пушкинских игр».
Ежегодно в самом начале лета, 6 июня, отмечается день рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. К этой дате в этом году центр технического образования «Воробьевы горы» подготовил для ребят командную игру-путешествие по «Заповеднику Пушкинских игр». «Юноша трижды шагнул, наклонился, рукой о колено Бодро опёрся, другой поднял меткую кость. Вот уж прицелился… прочь! раздайся, народ любопытный, Врозь расступись; не мешай русской уда́лой игре.» (Пушкин А. С. «На статую играющего в бабки».)
Игра-путешествие познакомила участников с творчеством поэта через призму народных игр и забав, которые встречаются в его произведениях. На маршруте ребятам встретились малоизвестные ныне народные игры «Бабки», «Горелки», «Ходули» и другие. Сейчас многие из этих игр почти забыты, в них редко играют. Но современным девчонкам и мальчишкам было очень интересно. Ребята не только научились в них играть, но и показали хорошие результаты.
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