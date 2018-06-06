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Лихие года. В Сети ностальгируют по 90-м
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Лихие года. В Сети ностальгируют по 90-м
Рамблер
6 июня 2018
Комментарии
Это воспоминания, от которых на душе становится тепло. Ностальгия по 90-м — в нашей фотогалерее.
1/15
Нет интернета? Не беда!
Фото:
boredpanda.com
2/15
Жизнь до смартфонов
Фото:
boredpanda.com
3/15
А ведь когда-то подвернутые штаны считались моветоном
Фото:
boredpanda.com
4/15
Что носят дети сегодня / Что носил я
Фото:
boredpanda.com
5/15
Когда не было спутниковых карт
Фото:
boredpanda.com
6/15
Сколько невинных жизней ушло навсегда
Фото:
boredpanda.com
7/15
Вот такой раньше был у нас поисковик
Фото:
boredpanda.com
8/15
Как одевают детей сегодня / как одевали меня
Фото:
boredpanda.com
9/15
Записки. Лучшая форма общения
Фото:
boredpanda.com
10/15
Мой мобильник в детстве
Фото:
boredpanda.com
11/15
Дети поинтересовались - правда ли эта кассета еще со времен войны?
Фото:
boredpanda.com
12/15
А какую выбирал ты?
Фото:
boredpanda.com
13/15
Как это выглядело со стороны / как это видел я
Фото:
boredpanda.com
14/15
У каждого в 90-х был такой карандаш
Фото:
boredpanda.com
15/15
Как в 90-х блокировали абонента
Фото:
boredpanda.com
90-е…Время дикой моды, изучения состава освежителя воздуха, сахарных браслетов, пасьянса "Косынка" и много чего еще прекрасного.
Комментарии
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