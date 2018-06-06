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Лихие года. В Сети ностальгируют по 90-м
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Лихие года. В Сети ностальгируют по 90-м 

Рамблер 6 июня 2018
Это воспоминания, от которых на душе становится тепло. Ностальгия по 90-м — в нашей фотогалерее.
1/15  Нет интернета? Не беда!
Фото:
2/15  Жизнь до смартфонов
Фото:
3/15  А ведь когда-то подвернутые штаны считались моветоном
Фото:
4/15  Что носят дети сегодня / Что носил я
Фото:
5/15  Когда не было спутниковых карт
Фото:
6/15  Сколько невинных жизней ушло навсегда
Фото:
7/15  Вот такой раньше был у нас поисковик
Фото:
8/15  Как одевают детей сегодня / как одевали меня
Фото:
9/15  Записки. Лучшая форма общения
Фото:
10/15  Мой мобильник в детстве
Фото:
11/15  Дети поинтересовались - правда ли эта кассета еще со времен войны?
Фото:
12/15  А какую выбирал ты?
Фото:
13/15  Как это выглядело со стороны / как это видел я
Фото:
14/15  У каждого в 90-х был такой карандаш
Фото:
15/15  Как в 90-х блокировали абонента
Фото:
90-е…Время дикой моды, изучения состава освежителя воздуха, сахарных браслетов, пасьянса "Косынка" и много чего еще прекрасного.
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