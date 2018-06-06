Лихие года. В Сети ностальгируют по 90-м 

1/15 Нет интернета? Не беда! Фото: boredpanda.com

2/15 Жизнь до смартфонов Фото: boredpanda.com

3/15 А ведь когда-то подвернутые штаны считались моветоном Фото: boredpanda.com

4/15 Что носят дети сегодня / Что носил я Фото: boredpanda.com

5/15 Когда не было спутниковых карт Фото: boredpanda.com

6/15 Сколько невинных жизней ушло навсегда Фото: boredpanda.com

7/15 Вот такой раньше был у нас поисковик Фото: boredpanda.com

8/15 Как одевают детей сегодня / как одевали меня Фото: boredpanda.com

9/15 Записки. Лучшая форма общения Фото: boredpanda.com

10/15 Мой мобильник в детстве Фото: boredpanda.com

11/15 Дети поинтересовались - правда ли эта кассета еще со времен войны? Фото: boredpanda.com

12/15 А какую выбирал ты? Фото: boredpanda.com

13/15 Как это выглядело со стороны / как это видел я Фото: boredpanda.com

14/15 У каждого в 90-х был такой карандаш Фото: boredpanda.com