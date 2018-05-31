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Мир наводнили «странные деньги»
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Мир наводнили «странные деньги» 

Ридус 4 часа назад
Фото: Ридус
Хрустальный череп со сверкающими кристаллами от Swarovski? «Крестный отец» рядом с британской королевой? Любая фантазия — за ваши деньги! Последний год конкуренция между монетными дворами мира резко обострилась и на «монетном рынке» появляется все больше удивительной, а то и просто экзотической продукции. Такой продукции, которой раньше невозможно было представить даже в самых смелых фантазиях.
Так в 2018-м году Экваториальная Гвинея начеканила серебряную монету «Хрустальный Череп» номиналом 1000 франков. На одной стороне изображен герб страны. На другой — Хрустальный Череп на черной поверхности в обрамлении трех красных роз. Полукругом выгравирована надпись — «VANIDAD» («Тщеславие»). Масса монеты — 1 унция (31.1 грамм), диаметр — 38,61 мм, тираж — 1750 штук.
Не отстает от Гвинеи небольшое островное государство Ниуэ. Страна находится в свободной ассоциации с Новой Зеландией, поэтому чеканит монеты под номиналом новозеландских долларов. Одной из таких памятных монет стал — серебряный «Крестный отец» из одноименного фильма. На аверсе изображен портрет Ее Величества королевы Елизаветы II. На реверсе — портрет Вито Корлеоне по прозвищу «Крестный отец». Номинал монеты — 2 доллара, тираж серии — 5000, вес — одна унция.
ridus.ru
Республика Палау тоже решила выделиться. Это островное государство, ассоциированное уже с США, начеканило… Смеющегося Будду. Тираж монеты составил всего 888 экземпляров (восьмерка в буддизме — священное число, означающее благородный восьмеричный путь, освобождающий от страданий), номинал 10 долларов, качество чеканки пруф-лайк. На одной стороне изображен Золотой смеющийся Будда, окруженный цветочным узором. На другой — рисунок герба Палау.
ridus.ru
Абсурд связан с высокой конкуренцией, считает вице-президент «Золотого монетного дома» Алексей Вязовский. Монетным дворам все тяжелее выделиться в среде нумизматов, поэтому приходится выдумывать все новые и новые ходы, чтобы привлечь внимание покупателей. Сегодня привезли монету в форме… меда! На днях Банк Латвии выпустил коллекционные монеты, которые выполнены в виде. пчелиных сот!
Как уже теперь становится очевидным, в погоне за вниманием нумизматов и коллекционеров, монетные дворы мира не останавливаются ни перед чем. Хотите золотую разборную монету-паззл? По поэме Александра Пушкина «Руслан и Людмила»? Пожалуйста. Редкие, вымершие виды животных? И это можем.
По словам Алексея Вязовского «скоро можно ожидать сцен из Камасутры на аверсах и реверсах памятных монет — и это, видимо, станет финальным аккордом „лебединой“ песни дизайнеров».
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