Как там жизнь в забытом Донецке?

How's life in the war zone? A take on life in Donetsk, after 4+ years of a war most of the world has forgotten about https://t.co/Lg7huhcfYt

— Sarah Rainsford (@sarahrainsford) May 28, 2018

Как там жизнь в военной зоне? Специальный репортаж о жизни в Донецке , после четырех лет войны большая часть мира забыла об этом городе

— Сара Рейнсфорд

Talk with birds! People can interact with parrots in an aviary with more than 600 parrots inside China's Chongqing Zoo in SW China pic.twitter.com/yURU7EWyZi

— China Xinhua News (@XHNews) May 28, 2018