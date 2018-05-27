Выступление 400 мастеров игры на поясном барабане в провинции Шэньси 

Сиань, 26 мая /Синьхуа/ — В «деревне тысячи мастеров игры на поясном барабане» Фэнцзяин городского округа Яньань /провинция Шэньси, Северо-Западный Китай/ прошло первое совместное выступление 400 барабанщиков. Выступления мастеров игры на поясном барабане и экскурсии, связанные с местным фольклором, помогают деревне Фэнцзяин, привлекать множество туристов. Фотографии Синьхуа/Шао Жуй Сиань, 26 мая /Синьхуа/ — В «деревне тысячи мастеров игры на поясном барабане» Фэнцзяин городского округа Яньань /провинция Шэньси, Северо-Западный Китай/ прошло первое совместное выступление 400 барабанщиков. Выступления мастеров игры на поясном барабане и экскурсии, связанные с местным фольклором, помогают деревне Фэнцзяин, привлекать множество туристов. Фотографии Синьхуа/Шао Жуй Сиань, 26 мая /Синьхуа/ — В «деревне тысячи мастеров игры на поясном барабане» Фэнцзяин городского округа Яньань /провинция Шэньси, Северо-Западный Китай/ прошло первое совместное выступление 400 барабанщиков. Выступления мастеров игры на поясном барабане и экскурсии, связанные с местным фольклором, помогают деревне Фэнцзяин, привлекать множество туристов. Фотографии Синьхуа/Шао Жуй Сиань, 26 мая /Синьхуа/ — В «деревне тысячи мастеров игры на поясном барабане» Фэнцзяин городского округа Яньань /провинция Шэньси, Северо-Западный Китай/ прошло первое совместное выступление 400 барабанщиков. Выступления мастеров игры на поясном барабане и экскурсии, связанные с местным фольклором, помогают деревне Фэнцзяин, привлекать множество туристов. Фотографии Синьхуа/Шао Жуй Сиань, 26 мая /Синьхуа/ — В «деревне тысячи мастеров игры на поясном барабане» Фэнцзяин городского округа Яньань /провинция Шэньси, Северо-Западный Китай/ прошло первое совместное выступление 400 барабанщиков. Выступления мастеров игры на поясном барабане и экскурсии, связанные с местным фольклором, помогают деревне Фэнцзяин, привлекать множество туристов. Фотографии Синьхуа/Шао Жуй Сиань, 26 мая /Синьхуа/ — В «деревне тысячи мастеров игры на поясном барабане» Фэнцзяин городского округа Яньань /провинция Шэньси, Северо-Западный Китай/ прошло первое совместное выступление 400 барабанщиков. Выступления мастеров игры на поясном барабане и экскурсии, связанные с местным фольклором, помогают деревне Фэнцзяин, привлекать множество туристов. Фотографии Синьхуа/Шао Жуй