Выступление 400 мастеров игры на поясном барабане в провинции Шэньси 

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Молния: Президент США Дональд Трамп заявил, что он рассматривает возможность проведения саммита США-КНДР 12 июня

Министерство обороны КНР ответило на вопрос СМИ о самовольном заходе военных кораблей США в территориальные воды у китайских островов Сиша