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В Сайгоне полиция накрыла отель с казино
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В Сайгоне полиция накрыла отель с казино 

Вьетнам сегодня 22 часа назад
Фото: Вьетнам сегодня
Полиция города Хошимин задержала 71 человека, игравшего в покер в одном из сайгонских отелей
Полицейские вломились в отель Lotus, расположенный на улице Cach Mang Thang 8 в районе 3, и обнаружили на девятом этаже что-то вроде подпольного казино.
Было изъято 1 млрд донгов ($44 000) наличными и множество предметов для игры в покер. 71 человека сопроводили в полицейский участок за азартные игры. В числе арестованных было четыре иностранца: два американца и граждане Финляндии и Франции. В итоге полицейские возбудили 24 уголовных дела за участие в азартных играх и еще 10 за их организацию. Остальные задержанные были отпущены под залог.
Следствие выяснило, что к организации игр в отеле был причастен один из сотрудников компании Bridge & Poker SAIGON JSC. Перед началом игры участники передавали ему 10% от средств, которые собирались поменять на фишки. Минимальная сумма для участия в игре — 2 млн донгов. Через четыре часа игроки снова меняли фишки на деньги.
Азартные игры во Вьетнаме разрешены только жителям с ежемесячным доходом не менее 10 миллионов донгов ($445). Покер разрешен как вид спорта. Перед началом игры, организаторы соревнований должны получить разрешение от властей и предоставить им все данные о самой игре и призах.
Источник: Tuoi Tre News
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