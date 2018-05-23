#шизофрениянаша, или Фан-зона Газпрома на Крещатике

Жизнь древней нации в преддверии финала Лиги чемпионов УЕФА бьет ключом. Столица европейской державы встала в колоссальных пробках, поскольку за оставшиеся несколько дней планируется отремонтировать сотни дорог, построить многоуровневые развязки, проложить автобаны с блек-джеком и доступными патриотками. Благодаря бдительности и непоколебимости активистов, волонтеров и просто неравнодушных граждан со сложным психическим состоянием (смотри классификацию шести уровней психоза Ульяны Супрун) сорван план Кремля устроить фан-зону Газпрома на Крещатике.

Я на некоторое время выпал из текущих событий, поскольку открытие мифического Крымского моста сильно ударило по моему тонкому, легкоранимому восприятию реальности. А когда вернулся, то пришел к выводу, что у нас самая здоровая нация в мире. Потому что вовремя прочитал «Фейсбук» секс-символа Украины Ульяны Супрун. Уверен, что известность этой выдающейся медицинской активистки навсегда изменила представления украинцев о месячных и окружающей действительности. Так вот, Супрун жестко доказала: граница между нормой и патологией очень размыта. Это чистая правда.

Как можно было строить фан-зону Газпрома в самом центре столицы, где нация восстала против тирании и рабства? Кто понесет заслуженную ответственность за печать баннеров, на которых изображен символ исчадия газового ада? Последние исследования наших аналитиков и экспертов доказали: Газпрома как такового не существует. Его нет, поскольку ни одна молекула российского гибридного газа не сгорела в конфорках украинцев, которых незаслуженно называют (цитирую Супрун) «психами» и «неадекватами». В девственно чистых лесах Скандинавии, где растут секвойи и дикий-дикий папоротник, европейцы бережно добывают из горных озер девственно чистый газ, идущий на нужды бурно развивающейся космической промышленности Украины. А именно так и происходит.

Российская газовая империя поставлена на колени и стремительно разваливается. Символический демонтаж агрессивной символики Газпрома является несомненным свидетельством европейской интеграции Украины, ее патологической склонности к интеграции в разнообразные структуры ЕС

Да, по Киеву невозможно ни проехать, ни пройти. Но кого это останавливает? Финал Лиги чемпионов подтолкнул Виталия Кличко к… Не будем детализировать к чему именно, но явно подтолкнул. Пошли сдвиги, «артефаки» и перекрытие основных транспортных магистралей. Многочисленные гости Киева ох… как удивятся, когда увидят сверкающий, как редкий бриллиант в куче свежего навоза, европейский город.

Да, в гостиницах столицы самые высокие цены в мире на гостиничные номера. За скромное «студио» без туалета на окраине фанаты должны выложить небольшое состояние. До тысячи евро. Но! Взамен им предоставляется масса услуг. Начиная от бесплатных домашних питомцев в виде экологически чистых тараканов и заканчивая возможностью полюбоваться на слаженную работу армады строительной техники в лице двух мужиков в желтых жилетках.

А для самых любознательных есть колесо обозрения на Подоле, откуда открывается панорамный вид на ямочный ремонт и благоустроенные мусорные баки. Прямо как в Париже на Площади Согласия. Вы были в Париже? Жалкий городишко на фоне стремительно развивающегося мегаполиса двадцать второго века с подводными гиперлупами. Их никто не видел, но они есть, поскольку граница между патологией и нормой очень размыта. Это чувствуется. По данным Ульяны, в любое время на планете один из десяти человек страдает тревожным расстройством и этот человек — украинец.

Нам есть чем гордиться. И да: украинцев не надо бояться. Смело приезжайте на массовые мероприятия в Киев и другие европейские города, поскольку ничтожно малый процент психических больных склонен к агрессивным действиям. Психотерапия и медикаментозное лечение очень способствуют выздоровлению. Да, задержание наркокурьера с тремя килограммами свежайшего колумбийского кокаина несколько замедлило темпы подготовки к финалу Лиги чемпионов. Однако наше политическое руководство уверенно преодолевает любые трудности. Не надо сомневаться: все пройдет на высшем уровне, поскольку есть отличные отечественные аналоги.

Теперь вы видите, как традиционно бурно, с огоньком, наша нация готовится к очередному обострению. Лига чемпионов является ответом Киева на эскалацию бессильной агрессии Кремля. Чемпионат мира в РФ ни один настоящий украинец смотреть не будет. Факт. По личной просьбе министра внешних сношений Климкина все бурно бойкотируют любые упоминания о футболе в Кремле. Добровольческие дружины будут прочесывать поезда в поисках сепаратистов, которые попытаются тайком поехать в Россию. Ничего у них не получится, поскольку « Крым — наш», а моста никогда не было.

В качестве альтернативы всем предложено понаблюдать за принятием исторического закона о Высшем антикоррупционном суде. Пойдите в любой психдиспансер Житомира и спросите: а что вас больше всего волнует? От чего вы просыпаетесь в страшном поту и не можете уснуть до первых петухов, начинающих топтать растерявшуюся курицу? Вам ответят: Антикоррупционный суд нас очень волнует. Четыре года пятая колонна Путина блокирует принятие этого важнейшего для нации нормативного акта. Он (акт) как бы подчеркивает независимость нации, поскольку судей будут назначать исключительно представители посольств и международные активисты.

Ведь именно в этом суть, господа. Украина великая страна, ведь только у нас месячник психического здоровья проводят люди с девиантным поведением, а Антикоррупционный суд является наиболее актуальной проблемой перед финалом Лиги чемпионов УЕФА. Тут главное что? Не выпадать надолго из пульсирующей жизни нации, поскольку можно утратить понимание базовых европейских ценностей. В частности, разучиться понимать изысканную речь спикера Рады Парубия, различать грань между психическими расстройствами и традиционной шизофренией. Начнутся галлюцинации в виде трехпроцентного рейтинга действующего главкома нации и Крымского моста. Только постоянное употребление новостей в изложении блестящих экспертов телеканала «112» позволяет не утратить нить с… Короче, не утратить.

Версии.com, Украина