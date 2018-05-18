Настоящих буйных мало, вот и ищут в США: как мост сводит с ума

Крымский мост у некоторых просто нейдет из больной головы. Американский журналист не устает призывать к его подрыву, а украинский националист вешает фотографию этого инженерного чуда над своей кроватью. Для мотивации. До чего так дойдут эти страдальцы?

"Я ни о чем не жалею", — кричал американский журналист Том Роган, спрыгивая с пьедестала журналиста в омут оголтелой пропаганды и экстремизма. Известность репортер получил, когда написал в таблоиде Washington Examiner, что украинские власти должны взорвать Крымский мост.

В посольстве России США заявили, что свобода слова не может служить оправданием призыва к теракту и убийству людей, и отметили, что эта публикация — за гранью журналистской этики. В Крыму издание обвинили в подстрекательстве к войне. А Следственный комитет , который руководствуется не эмоциями, а законом, завел уголовное дело на Тома Рогана, усмотрев в его статье "признаки публичных призывов к террористической деятельности на территории Российской Федерации". Оренбургские тюрьмы, кстати, выразили готовность его принять, если так решит суд.

В Кремле статью назвали безумием. Действительно, это ведь дикость какая-то — может, закралась ошибка? Может, Роган был неправильно понят, не сумел доступно выразить свою мысль, опечатался, в конце концов?

Нет, понят он был правильно — он сам подтвердил, что сказал именно то, что хотел сказать. Посетовал только, что недостаточно ясно написал, что лучше бы обойтись без жертв. Интересно, как он себе это представляет — провернуть такую атаку без жертв. Я, конечно, понимаю, что украинских военных ему совсем не жаль, но, тем не менее, это как-то бесчеловечно. Ведь если бы Киев все-таки отдал такой безумный приказ, он отправил бы своих людей на верную смерть.

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек "Единая Россия" ) сравнил это с прыжком в пустой бассейн: сначала аплодисменты, потом некролог. Залететь непосредственно на российскую территорию, чтобы нанести прицельный удар — это самоубийство: любая страна имеет полное право защищать свое воздушное пространство. И вряд ли даже на Украине найдутся настолько отмороженные "патриоты".

Хотя…

Один из лидеров украинских националистов Дмитрий Корчинский , возглавляющий партию "Братство" (это запрещенная в России экстремистская организация), никак не может смириться с тем, что он и его соратники не устроили ни одной диверсии во время строительства моста, и все прошло совершенно "бескровно". И теперь, по его словам, фотография моста в качестве мотивации будет висеть над его кроватью, пока мост из "триумфальной арки" не превратится в "виселицу".

Так что настоящие буйные в стране победившей "гiдностi", видимо, все-таки есть. Более того, по заверениям Рогана, среди них — и министр иностранных дел страны Павел Климкин , с которым они якобы побеседовали и пошутили, придя к полному взаимопониманию. Украинская сторона факт разговора, впрочем, не подтверждала.

Что ж, посмотрим, как будут развиваться события. Нам-то тревожиться незачем, мост под надежной защитой. А вот украинская сторона, потеряв голову от американских призывов к безумию, может оказаться в серьезной опасности.