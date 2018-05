В Сети появились трогательные фотографии британского принца Луи

Королевская семья впервые показала мальчика миру 23 апреля.

В воскресенье, 6 мая, в Сети опубликованы новые кадры с британским принцем Луи. Снимками делится Кенсингтонский дворец.

Так, эти фотографии сделала мама новорожденного — Кейт Миддлтон . На одном фото Луи держит на руках его трехлетняя сестра Шарлотта.

The Duke and Duchess of Cambridge are very pleased to share two photographs of Princess Charlotte and Prince Louis, taken by The Duchess at Kensington Palace. This image was taken on 2nd May, on Princess Charlotte’s third Birthday. pic.twitter.com/H5VVgIwRGp

— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 5 мая 2018 г.

Сообщается, что другой снимок сделан во дворце через три недели после рождения малыша.

This image of Prince Louis was taken by The Duchess of Cambridge at Kensington Palace on 26th April. The Duke and Duchess would like to thank members of the public for their kind messages following the birth of Prince Louis, and for Princess Charlotte’s third birthday. pic.twitter.com/bjxhZhvbXN

— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 5 мая 2018 г.

Принц Луи Артур Чарльз является третьим ребенком в королевской семье. Он появился на свет 23 апреля 2018 года.

