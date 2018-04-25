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«Русские взломали мою курсовую работу»
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«Русские взломали мою курсовую работу» 

ИноСМИ 2 часа назад
Фото: © AFP 2018, Martin Bureau
Один из школьников уровня «А» считает, что его курсовую работу взломали русские, а затем превратили ее в жалкий набор плохо продуманных идей. Том Логан (Tom Logan) передал остатки своей работы после того, как некий «кремлевский агент» превратил ее в бессвязный набор слов человека, который с прошлого сентября непрерывно употребляет марихуану, а, возможно, и не употребляет ее.
«Путин подрывает самоуважение такого трудолюбивого ученика, как я. Это очень нечестно, — сказал Логан. — Но после всего того, что он сделал с моими английскими сочинениями, я лишился уверенности в том, что я смогу вести войну против него. Я не подстрекаю русскую паранойю в стиле холодной войны по поводу того, что мы движемся к третьей мировой войне. Но я клянусь, что он полностью стер мое сочинение по географии, посвященное пойменным озерам».
«К сожалению, результаты моих экзаменов на получение аттестата о среднем образовании (GCSE) тоже были взломаны, и в результате все они оказались фейковыми. Кто знает, какие баллы я бы получил, но меня вполне устроит, если в итоге вы округлите и поставите мне три отметки «очень хорошо" (three Bs)».
The Daily Mash, Великобритания
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