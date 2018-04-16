Монтажники завалили опорой автокран

Монтажники в Ростове-на-Дону проводили установку мачты освещения на обочине трассы. Тяжеловесную железобетонную опору они пытались зафиксировать с помощью тросов и автокрана. Но оказалось, что эта операция не так проста, как кажется. Неправильные расчёты привели к тому, что автокран завалился под тяжестью опоры. Кроме того, в этом случае, скорее всего, монтажниками были проигнорированы правила техники безопасности. По счастливому стечению обстоятельств, в этом чрезвычайном происшествии никто не пострадал.