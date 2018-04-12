Ещё
«Что? Где? Когда?», финал! Без Друзя — нельзя!
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Что? Где? Когда?», финал! Без Друзя — нельзя! 

Вечерняя Москва 23 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
15 апреля в 22:30 на Первом канале в прямом эфире вас ждет финал весенней серии любимой интеллектуальной игры.
В пятой игре (финал весенней серии) примет участие команда Виктора Сиднева. Как известно поклонникам игры, Виктор — обладатель Хрустальной совы и звания «Лучший капитан Клуба».
Команда у него тоже звездная: это уникум Александр Друзь — магистр игры «Что? Где? Когда?», обладатель Бриллиантовой совы, шестикратный обладатель Хрустальной совы; феноменальный Максим Поташев — магистр игры «Что? Где? Когда?», четырехкратный обладатель Хрустальной совы; мудрейший Борис Левин — обладатель Бриллиантовой и Хрустальной совы, а также может быть и не так титулованные, но умнейшие из умнейших Леонид Тимофеев и Михаил Дюба.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Что? Где? Когда?». Игра четвертая
Вечерняя Москва: последние новости
Очевидцы сообщили, при каких обстоятельствах велась съемка видео «химатаки» в сирийской Думе Леонид Зюганов: Мой дед находится на обычном обследовании Скорость Гольфстрима снизилась до минимума за полторы тысячи лет
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко обратился к Путину на «ты»194
Россия отказывается от SWIFT394
Доходы Путина, судьба Улюкаева и другие события дня18
Умер юморист Андрей Жмакин85
Созван СБ ООН для «привлечения России к ответу»558
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
02:54
РФ обеспокоили «военные приготовления» Великобритании
Политика Армия
03:08
Баста заплатил Децлу
Шоу-бизнес
04:13
Стас Пьеха откроет в Крыму наркологическую клинику
Шоу-бизнес
01:00
В метро отремонтируют входные группы 43 станций
Новости Москвы
03:20
Украина пригрозила России по газу
Экономика
05:14
Россия высылает грузинского дипломата
Политика Кавказ
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
04:04
Козловского защитили перед критиками
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение