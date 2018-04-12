15 апреля в 22:30 на Первом канале в прямом эфире вас ждет финал весенней серии любимой интеллектуальной игры.
В пятой игре (финал весенней серии) примет участие команда Виктора Сиднева. Как известно поклонникам игры, Виктор — обладатель Хрустальной совы и звания «Лучший капитан Клуба».
Команда у него тоже звездная: это уникум Александр Друзь — магистр игры «Что? Где? Когда?», обладатель Бриллиантовой совы, шестикратный обладатель Хрустальной совы; феноменальный Максим Поташев — магистр игры «Что? Где? Когда?», четырехкратный обладатель Хрустальной совы; мудрейший Борис Левин — обладатель Бриллиантовой и Хрустальной совы, а также может быть и не так титулованные, но умнейшие из умнейших Леонид Тимофеев и Михаил Дюба.
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