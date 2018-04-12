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Помпео: время мягкой политики в отношении «российской агрессии» прошло
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Помпео: время мягкой политики в отношении «российской агрессии» прошло
РИА Новости
6 часов назад
Комментарии
ВРЕМЯ МЯГКОЙ ПОЛИТИКИ ПРОТИВ «РОССИЙСКОЙ АГРЕССИИ» ПРОШЛО, У
США
ДЛИННЫЙ СПИСОК МЕР ПРОТИВ
РОССИИ
— ПОМПЕО
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