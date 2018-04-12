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Помпео: время мягкой политики в отношении «российской агрессии» прошло
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Помпео: время мягкой политики в отношении «российской агрессии» прошло 

РИА Новости 6 часов назад
ВРЕМЯ МЯГКОЙ ПОЛИТИКИ ПРОТИВ «РОССИЙСКОЙ АГРЕССИИ» ПРОШЛО, У США ДЛИННЫЙ СПИСОК МЕР ПРОТИВ РОССИИ — ПОМПЕО
РИА НОВОСТИ
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