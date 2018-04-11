Иркутские правоохранители создали настольную игру о полицейских профессиях

300-летие Российской полиции иркутские сотрудники МВД отметили необычно — выпустили настольную интеллектуальную игру, посвященную своей нелегкой профессии.

Для того, чтобы игра от идеи дошла до воплощения, сотрудникам отдела информации и общественных связей Главка потребовалось два года. Причем работали над игрой они в свободное от основных обязанностей время. Сотрудники ГИБДД , юрисконсульты, инспекторы профессиональной подготовки оказывали создателям активную помощь. А вот рисунки для игры были выполнены студентами Иркутского техникума архитектуры и строительства.

Игра построена таким образом, чтобы больше рассказать о работе полиции тем, кто в нее играет. Дети и их родители смогут узнать немало интересных фактов о полицейских профессиях, а также пополнить имеющийся багаж правовых знаний и основ безопасности.

Первую тестовую версию игры уже испытали иркутские старшеклассники школы №17. Первыми победителями стали Олеся Петрова Круглова Татьяна , которые уверенно обошли своих сверстников в интеллектуальном состязании.

Теперь в игру будут внесены доработки, после чего она поступит в продажу. Создатели уверены, что их творческий продукт будет востребован в качестве полезного и развлекательного семейного досуга, а также проведения различных школьных турниров, направленных на повышение правовой грамотности и укрепления знаний о способах содействия органам правопорядка, в том числе в сфере предупреждении правонарушений и раскрытия преступлений.

Согласно правилам, на старте каждый желающий может выбрать любую из специализаций правоохранительных органов, опробовать себя в качестве участкового, оперативника, следователя или инспектора ГИБДД. Победителем признается игрок, который первым последовательно, начиная от рядового, получает звание генерала. Залогом успешной карьеры является раскрытие преступления, индивидуально воссозданного для каждого игрока, успешный розыск преступников, активное участие в опознании, правильных ответах на тематические вопросы.