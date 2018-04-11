Александр Друзь: в «Здесь и Сейчас» будет Африка! 

24 апреля 2018 состоится очередная нетривиальная игра весеннего сезона. Интеллектуальная битва из серии «Россия в мире» пройдет на виртуальных просторах жаркой Африки и стран Магриба.
Впервые нетривиальные игры пройдут в ресторане с петербургским настроением «Здесь и Сейчас», на Итальянской, 2. Гастрономическое и культурное пространство «пойманного мгновения» — самое удачное место для тех, от кого оно ускользает.
Ресторан расположен в одной из культовых точек северной столицы, где веками собирались истинные ценители знаний, искусства и общества себе подобных. А начало весны в Петербурге — лучшее время вспомнить о жарких странах и далеких путешествиях, что диктует тему игры «Африка и страны Магриба».
Как всегда в игре примут участие знаменитые и азартные члены NONTRIVIAL CLUB, среди которых Борис Смолкин, Аркадий Коваль, Лариса Луста, Михаил Баркан, Лилия Киселенко, Владимир Бухиник, Николай Миклухо-Маклай, Леонид Гарбар, команды «Ховард», «Модное поло», «Эмпрана» и другие.
Напомним, что у каждого игрока все еще есть шанс стать миллионером. В 2018 году, как и в прошлом, разыгрывается миллион, предоставленный Романом Василенко — меценатом и другом NONTRIVIAL CLUB, президентом холдинга «Life is Good».
Ведущие нетривиальных игр — бессменные Александр Друзь и Андрей Максимков. Организатор — эксклюзивный лицензиат телекомпании «Игра-ТВ» в Санкт-Петербурге — NONTRIVIAL CLUB, во главе с Александрой Григоренко.
Принять участие в игре могут все, кому не жарко. NONTRIVIAL CLUB и Александр Друзь подготовили для игроков самые африканские вопросы, разжигающие страсти, а гастрономические шедевры «Здесь и Сейчас» согреют не только душу.
NONTRIVIAL CLUB разжигает страсти!
Дополнительная информация о проекте и правила игры: www.nontrivial.ru