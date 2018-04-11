В Еврейской автономной области состоялась юнармейская военно-спортивная игра

Победители игры и активные ее участники получили почетные грамоты из рук руководителя юнармейского движения в регионе Дмитрия Махинько.

Юнармейцы ЕАО провели военно-спортивную игру в рамках слета детских организаций Российского движения школьников. Мероприятия состоялись в на базе школы с. Лазарево Еврейской автономии.

Ребята соревновались в увлекательной эстафете, стрельбе их пневматической винтовки, помощи условно пострадавшим и другим военно-прикладным видам состязаний.

Победители игры и активные ее участники получили почетные грамоты из рук руководителя юнармейского движения в регионе Дмитрия Махинько.