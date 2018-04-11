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В Еврейской автономной области состоялась юнармейская военно-спортивная игра
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В Еврейской автономной области состоялась юнармейская военно-спортивная игра 

ТК «Звезда» 11 апреля 2018
Фото: ТК «Звезда»
Победители игры и активные ее участники получили почетные грамоты из рук руководителя юнармейского движения в регионе Дмитрия Махинько.
Юнармейцы ЕАО провели военно-спортивную игру в рамках слета детских организаций Российского движения школьников. Мероприятия состоялись в на базе школы с. Лазарево Еврейской автономии.
Ребята соревновались в увлекательной эстафете, стрельбе их пневматической винтовки, помощи условно пострадавшим и другим военно-прикладным видам состязаний.
Победители игры и активные ее участники получили почетные грамоты из рук руководителя юнармейского движения в регионе Дмитрия Махинько.
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