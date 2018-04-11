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Исполнитель роли Джендри пообещал «крайне неожиданную» концовку «Игры престолов»
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Исполнитель роли Джендри пообещал «крайне неожиданную» концовку «Игры престолов» 

Попкорн News 11 апреля 2018
Фото: Попкорн News
Джо Демпси, которого поклонники «Игры престолов» знают по роли Джендри, решил подлить масла в огонь слухов вокруг финального сезона, заявив, что зрителей ждет «абсолютно неожиданная» концовка.
В интервью Metro актер подчеркнул, что на месте поклонников «Игры престолов» не особо доверял бы всем тем теориям, которые распространяются по сети с каждой новой порцией фотографий со съемочной площадки:
«Я уверен, что Дэвид и Дэн [шоураннеры «Игры престолов» — прим. ред.] не обращают особого внимания на теории и спекуляции, которых так много в сети. Думаю, это было бы разочарованием для всех — если бы какая-нибудь особо популярная теория насчет концовки в итоге оказалась правдой. Нашу концовку, мне кажется, большинство вообще не ожидает — и, если поразмыслить, она очень, очень понравится зрителям».
«Ну, это, конечно, если я действительно знаю, как все закончится», — добавил Джо.
Ранее Лиам Каннингэм, исполнитель роли Давоса Сиворта, рассказал, что концовка «Игры престолов» будет и светлой, и грустной одновременно (что-то в стиле концовки «Властелина колец»?). попкорнnews
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