Фанаты победителя устроили свару после боя 

На соревнованиях ушуистов в Якутии после сражения спортсменов произошла массовая драка болельщиков. Представитель Якутии проиграл своему коллеге из Таджикистана, а болельщики из южной страны начали слишком бурно выражать восторг. Фанатам проигравшего борца это не понравилось, поэтому они сами ввязались в бой. Массовая драка сама собой не остановилась, разнимать буянов пришлось тренерской бригаде. Министр спорта Якутии позднее заявил, что конфликт исчерпан, а стороны больше не имеют претензий друг к другу.