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Фанаты победителя устроили свару после боя
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Фанаты победителя устроили свару после боя 

Рамблер 3 часа назад
На соревнованиях ушуистов в Якутии после сражения спортсменов произошла массовая драка болельщиков. Представитель Якутии проиграл своему коллеге из Таджикистана, а болельщики из южной страны начали слишком бурно выражать восторг. Фанатам проигравшего борца это не понравилось, поэтому они сами ввязались в бой. Массовая драка сама собой не остановилась, разнимать буянов пришлось тренерской бригаде. Министр спорта Якутии позднее заявил, что конфликт исчерпан, а стороны больше не имеют претензий друг к другу.
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