Финский феномен: счастливую мать объявили мужчиной

Эти горячие финские парни. От них точно не знаешь, чего ждать. Но вот этого от них точно и не ждали. Правильно, между прочим.

Раструбили на весь мир: в Финляндии мужчина родил четырехкилограммового ребенка, беременность прошла без проблем!.. Ну что за враки! Он же только на бумажке роженик, а так-то — вполне себе роженица, просто чуть раньше решила стать мужчиной, начала гормональную терапию, личные документы поменяла да вот, видимо, подумала: пока таблетки подействуют, рожу-ка я напоследок, не пропадать же первичным половым признакам зазря.

В принципе, документы можно подправить и еще разок. А что? Право человека в обществе победившей толерантности безгранично — во всяком случае, там, где речь идет о самоидентификации. Вот эта вот финская тетенька, которая уже обзавелась вторичными мужскими половыми признаками, а первичные женские еще не утратила, — могла бы записаться, например, медведем, в которого она превращается через стадию мужчины. Так и вижу заголовки: "Сенсация! Впервые в Финляндии! У медведя родился человеческий детеныш! Беременность прошла без проблем!" Причем это будет ровно такой же правдой, как и то, что ребенка родил "мужчина по паспорту"!

Хорошо хоть, что этот новый финский гражданин весом под четыре килограмма и ростом 53 сантиметра будет воспитываться в полной семье: у его биологической мамы есть партнер — его биологический папа. Не факт, что отношения в этой семье будут такими уж простыми, потому что неясно, то ли папа маме так надоел, что она захотела стать мужиком и разобраться с ним по-мужски во всех смыслах, то ли папе захотелось разнообразия ощущений, и мама решила пожертвовать собой, только бы он не ходил налево.

…Все сказанное выше можно квалифицировать как злобный сексизм. Однако, по-моему, сексизм в чистейшем, прямо-таки дистиллированном смысле — это вот эти постоянные попытки мужчин убедить нас в том, что и они тоже могут рожать. Не так — так эдак, но они могут или точно смогут в ближайшее время! Новости, подобные "финской сенсации", нет-нет да и просачиваются из разных европейских источников. А все потому, что мужчины как посягали прежде на женщин, так посягают и теперь на все женское. Чем не харассмент?!..