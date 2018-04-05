В Египте из-за подросткового суицида издана фетва, запрещающая играть в «Синий кит»

КАИР , 5 апреля. / ТАСС /. Фетва, запрещающая участие в игре «Синий кит» (провоцирует подростков на самоубийство — прим. ТАСС), издана в четверг в Египте . Об этом сообщила газета Al Ahram со ссылкой на Управление по фетвам, уполномоченное выступать с подобными религиозными предписаниями и директивами. С начала года в стране было зафиксировано, как минимум, два случая самоубийства на фоне подключения к «группе смерти» в социальной сети.

В фетве, в частности, предписывается родителям «наблюдать за поведением своих детей и повышать осведомленность по поводу всей серьезности этих смертоносных игр». Кроме того, Управление по фетвам призвало соответствующие органы «объявить эту игру вне закона» и «запретить ее любыми возможными средствами из-за опасности, которую она несет детям и подросткам, подталкивая их к убийству других или себя, что категорически запрещено исламом».

2 апреля в провинции Гарбия покончил жизнь самоубийством 18-летний сын бывшего депутата парламента страны Халед аль-Фахарани. Установлено, что он был связан с игрой «Синий кит и некоторыми другими подобными играми в соцсетях. В январе этого года 32-летняя египтянка, которая позднее была признана психически нездоровой, убила своего отца, выполняя задание „группы смерти“.

Как отмечает газета, игра пришла в Египет из России , где она впервые появилась в виртуальном пространстве в 2013 году. По данным Следственного комитета (СК) РФ, в соцсети „ВКонтакте“ с декабря 2013 года по май 2016 года было создано восемь закрытых сообществ, где пропагандировали суицид и склоняли к этому несовершеннолетних пользователей. В прессе они получили название „группы смерти“. По данным СК, 15 подростков из этих сообществ в различных регионах России совершили самоубийства.

Летом 2017 года был приговорен к трем годам и четырем месяцам колонии администратор „группы смерти“ в „ВКонтакте“ Филипп Будейкин , известный под псевдонимом Филипп Лис.