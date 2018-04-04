За что блогер расстреляла YouTube

«Они фильтруют мои ролики»: за что блогер расстреляла сотрудников YouTube

Cтрельбу в штаб-квартире YouTube в Калифорнии открыла 39-летняя видеоблогер Насим Агдам. Девушка утверждала, что сервис блокировал ее ролики. В итоге Агдам ранила троих человек и покончила с собой.

39-летняя жительница Калифорнии, иранка по происхождению, называла себя защитницей прав животных, «веганом-бодибилдером», певицей, спортсменкой, художницей и режиссером. У нее было несколько YouTube-каналов, где она публиковала ролики о жестоком обращении с животными.

Также у нее была страница в Instagram, где она постила фото и видео на эту же тему. Кроме того, она часто выкладывала свои снимки, на которых позировала в ярких вечерних платьях.

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Однажды Насим выложила фото с «похорон» своего кролика, который «умер по неизвестной причине».

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В январе 2017 года она опубликовала видео, в котором заявила, что ее ролики подвергаются цензуре. Агдам объяснила, что ее YouTube-канал с 5 тысячами подписчиков раньше был достаточно популярен, а сейчас просмотров стало гораздо меньше. По ее словам, сервис «дискриминирует и фильтрует» ее ролики.

До этого она говорила отцу Исмаилу Агдаму, что YouTube перестал платить ей за контент. Авторы роликов могут зарабатывать на рекламе, но сервис иногда отключает монетизацию каналов, то есть перестает размещать на них рекламу. Последнее время она часто говорила, что ненавидит YouTube.

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В прошлые выходные Исмаил не мог связаться с дочерью. Она не брала трубку. Мужчина заявил в полицию о ее пропаже. Девушку нашли утром в понедельник в 700 километрах от дома. Она спала в своей машине.

Тогда же Исмаил предупредил полицейских, что Насим может отправиться в штаб-квартиру YouTube. Ему ответили, что все под контролем, пишет Daily Mail.

Примерно в 13:00 3 апреля (23:00 МСК) Насим Агдам проникла в офис YouTube и открыла стрельбу. Сотрудники компании в панике принялись звонить в службу 911. Когда в здание ворвались полицейские, Насим уже была мертва. По словам очевидцев, она покончила с собой.

Трое раненых были госпитализированы. 36-летний мужчина сейчас находится в критическом состоянии. Женщина 32 лет также тяжело ранена. Третья пострадавшая 27 лет получила легкие ранения.