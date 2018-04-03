Парк «Россия — моя история» зовёт омичей на Пасху на праздничную программу

Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства культуры.

8 апреля в 15.00 исторический парк организует семейный праздник «Пасхальное чаепитие». В программе подвижные хороводные народные игры, волочебные песни, конкурсы.

Специальные конкурсы подготовили для юных посетителей — девочки смогут похвастаться своими косами в конкурсе «Марья краса — длинная коса» (косы плетутся дома заранее), а мальчики — своими танцевальными умениями в конкурсе на «Лучшего плясуна под балалайку».

Также омичи смогут выбрать самый вкусный кулич. Рукодельницы смогут презентовать свои кулинарные творения и поделиться рецептом.

Отметим, что всю светлую седьмицу — с 9 по 15 апреля — посетители парка смогут поучаствовать в интерактивной образовательной программа «Пасхальные игры», во время которой можно будет узнать, что такое четверговая свеча и соль, как долго раньше готовились к Пасхе, в чем разница между писанками, крашенками и крапанками, как играть в пасхальные игры и что для этого нужно, какие обычаи и традиции сохранились до наших дней, а какие давно забыты. Программа рассчитана для групп от 15 до 25 человек, длительность 50 минут. Записываться нужно заранее у администраторов исторического парка.