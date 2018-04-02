Андрей Козлов: «Лишние знания часто мешают найти правильный ответ»

Андрей , о том, как у вас проходят съемки, ходят легенды. Говорят, вы до сих пор не используете так называемое «ухо» для подсказок редакторов…

— Обычно у ведущего в ухе действительно есть специальный динамик, по которому режиссер программы может ему что-то подсказать или направить. Но поскольку у меня тридцатилетний опыт ведения передачи, а раньше не было так называемых «ушей», то рекомендации мне показывали помощники. Как и сейчас. Например, табличка: «Не учи их жить», потому что иногда тянет показать, как нужно отвечать на вопросы. Если я вошел в раж, становлюсь слишком серьезным и перестал улыбаться, мне показывают табличку «Улыбайся, гад!». И написана эта фраза именно так, чтобы вызвать улыбку, потому что просто «улыбайся» может не сработать. Есть табличка с надписью «Темп» — значит, нужно ускоряться.

— Вы также являетесь магистром игры «Что? Где? Когда?». Что это дает кроме официального признания вас как одного из самых умных людей в стране?

— Это звание дает возможность участвовать в выборе обладателя «Хрустальной совы» и больше ничего. Но для меня оно имеет большое значение — это знак отличия, знак уважения. В этом сезоне по правилам моя команда не играет, но, конечно, магистры присутствуют на каждой игре.

— Что нужно знать желающим попробовать себя в интеллектуальных передачах для того, чтобы играть и выигрывать?

— В 1986 году, когда я только в первый раз оказался на съемках передачи «Что? Где? Когда?», меня буквально за лацкан пиджака поймал капитан команды и строгим голосом спросил: «Энциклопедию читал?» Я ужаснулся и понял, что, даже пройдя отборочный тур, не соответствую уровню клуба. Но потом мне стало ясно, что все читать не нужно. Лишние знания часто даже мешают найти правильный ответ. У человека должна быть живость ума, желание открывать новое, азарт и жажда побеждать. Ничего сверхъестественного не нужно. У нас принимали участие ребята из КВН, и была замечательная игра.

— Чем вы занимались эти четыре года, пока не вели «Брэйн ринг»?

— Я телевизионный режиссер, продюсер, на протяжении шестнадцати лет выпускал программы «Культурная революция» и «Жизнь прекрасна». Кроме того, я генеральный продюсер «Что? Где? Когда?» — программа регулярно выходит. В общем, жизнь продолжалась. Кроме этого я приезжал раз в год в Баку, где проходили регулярные игры «Брэйн ринга» — соревнования на кубок Президента Азербайджана.

— А если говорить о внерабочей жизни, что у вас поменялось?

— Все-таки мне уже немало лет, поэтому мои привычки не изменились. Когда открыли границы, я начал путешествовать: страны, города, музеи, пляжи, круизы. По большому счету мне все равно, где бездельничать: в Москве или Испании.