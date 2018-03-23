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Инопланетянин в очках в 1957 году посетил Землю
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Инопланетянин в очках в 1957 году посетил Землю 

Trendymen 9 часов назад
Фото: Trendymen
Доктор Роберто Пинотти утверждает, что в 1957 году лично встретил инопланетянина неподалеку от своего дома в Франкавилле, на побережье Адриатического моря Италии. Пришелец якобы носил солнцезащитные очки и позволил Пинотти сделать несколько снимков внутри космического корабля.
Журналист и один из главных итальянских уфологов Роберто Пинотти недавно опубликовал автобиографию, где и поделился загадочной историей с читателями. На снимках (они получились пугающе достоверными) пришелец запечатлен на фоне кабины управления и других, неизвестных объектов.
trendymen.ru
Пинотти довольно подробно описывает внешний вид космического корабля. По его словам, диаметр НЛО был примерно 25 метров, а кабина управления — примерно 10 метров.
trendymen.ru
Можно было бы сразу списать все на выдумку, однако Пинотти — не просто уфолог, но и признанный ученый, получивший степень в области политики и социологии Флориентийского университета.
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