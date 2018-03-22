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Архангельский суд обязал организаторов подпольного казино вернуть деньги в бюджет
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Архангельский суд обязал организаторов подпольного казино вернуть деньги в бюджет 

ТАСС 3 часа назад
АРХАНГЕЛЬСК, 22 марта. /ТАСС/. Суд обязал шестерых жителей Архангельска вернуть в федеральный бюджет 670 млн рублей, полученных от организации подпольных казино. Об этом в четверг сообщила пресс-служба прокуратуры Архангельской области.
"Удовлетворены исковые требования прокурора города Архангельска о взыскании с членов организованной группы в федеральный бюджет РФ незаконно извлеченного дохода от организации и проведения азартных игр в размере 670 млн рублей" — говорится в сообщении.
В 2014-2015 году обвиняемые организовали в арендуемых помещениях в Архангельске подпольные казино с игровыми автоматами и компьютерами с программами для азартных игр.
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