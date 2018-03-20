Ещё
Александр Друзь и Великобритания — вопрос на миллион
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Александр Друзь и Великобритания — вопрос на миллион 

АиФ Санкт-Петербург 17 часов назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
22 марта 2018 NONTRIVIAL CLUB приглашает на игру с Александром Друзем всех, кто чувствует в себе силу интеллекта. Вторая игра сезона из серии «Россия в мире» пройдет в ресторане Brasserie de Metropole. Темой игры станут культурные взаимоотношения России и Великобритании на протяжении последних столетий.
Интеллектуальная игра с Александром Друзем на тему отношений России и Великобритании, в свете последних событий обещает стать особенно острой. Но в мировой истории случалось многое, однако она продолжается, а многовековой багаж культурного взаимодействия наших стран позволяет верить, что настоящие ценности живут вечно.
В этот день блеснуть интеллектом и эрудицией приедут знаменитые члены клуба NONTRIVIAL CLUB и его постоянные игроки, среди которых Борис Смолкин, Аркадий Коваль, Ирина Мазуркевич, Лариса Луста, Михаил Баркан, Лилия Киселенко, Владимир Бухиник, Николай Миклухо-Маклай, Леонид Гарбар, команды «Ховард», «Модное поло», «Эмпрана» и другие.
Напомним, что в новом сезоне, как и в прошлом, разыгрывается миллион, предоставленный Романом Василенко — меценатом и другом NONTRIVIAL CLUB, президентом холдинга «Life is Good».
Шанс выиграть миллион у игроков вырос — в новом сезоне не обязательно принимать участие во всех играх, достаточно попасть в топ пять самых сильных команд по результатам года, и победить соперников в финале.
Состав ведущих прежний — Александр Друзь и Андрей Максимков уже восьмой год остаются визитной карточкой «Нетривиальных игр» по аналогии со «Что? Где? Когда?», организатором которых выступает официальный лицензиат телекомпании «Игра-ТВ» — NONTRIVIAL CLUB, во главе с Александрой Григоренко.
Принять участие в игре могут все, кто обременен интеллектом, испытывает удовольствие от процесса мышления и готов получить массу нетривиальных впечатлений.
А впечатления гарантированы — вопросы будут по-настоящему острыми, но сражение пройдет в области вечных ценностей и будет бескровным.
NONTRIVIAL CLUB — за разумные победы!
АиФ Санкт-Петербург: последние новости
Нападение на бордель обернулось для Дацика 3,5 годами колонии Рок-группа «Пикник» попала в ДТП во Владимирской области В Санкт-Петербурге отметили четвертую годовщину воссоединения Крыма и РФ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как Путин поступит с Собчак после выборов84
Отец Литвиненко назвал убийцу сына168
Россияне приготовились затянуть пояса557
«Заигрались и влипли»: Захарова о деле Скрипаля57
«Реактивные» танки избавят от «украинского» оружия3
Видео
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
00:37
Зачем Путин призвал запасников
Войска Армия
00:34
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора
Общество Наука и техника
03:53
Зюганова назвали незаменимым
Политика Выборы 2018
01:09
ЦИК ждет жалобы о возможных нарушениях
Политика Выборы 2018
01:36
Зафиксирован самый теплый день года
Общество Новости Москвы
02:41
Сына Трампа уличили в измене
Шоу-бизнес
02:08
«Американская трагедия» повторяется
Происшествия США
06:28
Есть ли жизнь после выборов?
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение