Александр Друзь и Великобритания — вопрос на миллион

22 марта 2018 NONTRIVIAL CLUB приглашает на игру с Александром Друзем всех, кто чувствует в себе силу интеллекта. Вторая игра сезона из серии «Россия в мире» пройдет в ресторане Brasserie de Metropole. Темой игры станут культурные взаимоотношения России и Великобритании на протяжении последних столетий.

Интеллектуальная игра с Александром Друзем на тему отношений России и Великобритании, в свете последних событий обещает стать особенно острой. Но в мировой истории случалось многое, однако она продолжается, а многовековой багаж культурного взаимодействия наших стран позволяет верить, что настоящие ценности живут вечно.

Напомним, что в новом сезоне, как и в прошлом, разыгрывается миллион, предоставленный Романом Василенко — меценатом и другом NONTRIVIAL CLUB, президентом холдинга «Life is Good».

Шанс выиграть миллион у игроков вырос — в новом сезоне не обязательно принимать участие во всех играх, достаточно попасть в топ пять самых сильных команд по результатам года, и победить соперников в финале.

Состав ведущих прежний — Александр Друзь и Андрей Максимков уже восьмой год остаются визитной карточкой «Нетривиальных игр» по аналогии со «Что? Где? Когда?», организатором которых выступает официальный лицензиат телекомпании «Игра-ТВ» — NONTRIVIAL CLUB, во главе с Александрой Григоренко.

Принять участие в игре могут все, кто обременен интеллектом, испытывает удовольствие от процесса мышления и готов получить массу нетривиальных впечатлений.

А впечатления гарантированы — вопросы будут по-настоящему острыми, но сражение пройдет в области вечных ценностей и будет бескровным.

NONTRIVIAL CLUB — за разумные победы!